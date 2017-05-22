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Евросоюз обнародовал дату либерализации безвизового режима с Украиной

Евросоюз обнародовал дату либерализации безвизового режима с Украиной

12:46  22 Мая 2017
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Евросоюз обнародовал дату либерализации безвизового режима с Украиной

Брюссель, 22 мая. Безвизовый режим для украинцев для въезда в страны Евросоюза вступит в силу с 10 июня, говорится в журнале ЕС.

Либерализация визового режима Евросоюза для граждан Украины вступит в силу с 10 июня. В официальном журнале ЕС отмечается, что  постановление вступит в силу на 20-й день со дня его публикации. Напомним, что на прошлой неделе глава Европарламента Антонио Таяни подписал введение безвизового режима с ЕС, видео не скрывающего своей радости украинского президента Петра Порошенко попало в Сеть.

Ирина Селезнева
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