Дутерте заявил, что не станет просить помощи у США

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Манила, 21 мая. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о своем отказе от помощи и содействия со стороны Вашингтона. По его словам, Штаты он специально исключил из списка стран, у которых он будет искать поддержки.

При этом он оценил перспективы «новой дружбы» и сотрудничества с Китаем, государствами-участниками Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европой.

«Но я специально исключил США из списка стран, у которых я буду искать новые источники помощи, содействия», — признался Дутерте в интервью российским СМИ.

При этом он особо подчеркнул, что «делает все для своего государства» и не «позволит ему скатиться в пропасть». По его словам, став лидером Филиппин, он «поставил на карту свою честь и жизнь». Он напомнил о громадных масштабах проблемы наркозависимости в стране, при этом, как заметил Дутерте, та же проблема стоит и перед другими странами, в том числе Евросоюзом. «Так что я решил держать дистанцию от них», — цитирует РИА Новости слова Дутерте.

Дутерте также рассказал, что в Вашингтон не поедет до тех пор, пока не посетит Россию. «В США я не был. Меня приглашали на церемонию инаугурации Трампа. Но я сказал: «Пока нет, мне нужно съездить в Россию», — добавил политик.