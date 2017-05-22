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Сирия, 22 мая. САА заняла деревню Зулуф и несколько сотен квадратных километров вдоль сирийско-иорданской границы. В результате теракта ИГ** на территории военной базы «Каракуш» в Ираке погибли два человека, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): на юго-востоке Дамаска освободила здание Исследовательского центра, находящегося к югу от перекрестка Заза; заняла деревню Зулуф вместе с сотнями квадратных километров вдоль сирийско-иорданской границы; освободила две деревни вблизи города Маскана на востоке Алеппо; атаковала позиции террористов ИГ в районе холмов Аль-Хикмат на востоке Хомса; провела артобстрел опорных пунктов боевиков в районе города Аль-Ганту и в горах Аш-Шумария; обстреливает позиции радикалов в районе Даръа Аль-Балад.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): совершило обмен пленными с группировкой «Джейш Аль-Ислам»***** на юге Дамаска; обстреляло район Харабеш в Дейр эз-Зоре; устроило теракт на территории военной базы «Каракуш» в провинции Дияла в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): уничтожила транспортное средство правительственных войск в квартале Аль-Маншия на юге Даръа.

Сирийская демократическая армия**** (SDF): атаковала укрепрайоны террористов ИГ вблизи Ракки; наступает на населенный пункт Хунейда к востоку от Ат-Табки.

Международная коалиция: нанесла удары по террористам ИГ в районе города Кудайран к западу от Ракки.

Провинция Дамаск

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что в южных пригородах Дамаска боевики группировки «Джейш Аль-Ислам» и террористы ИГ совершили обмен пленными. На юге административного центра базируются отряды «Исламского государства»* и силы вооруженной оппозиции. Известно, что террористы в скором времени собираются покинуть данные территории и перебраться в районы, контролируемые ИГ, сообщает AMN.

Сирийская армия тем временем продолжает успешное наступление в юго-восточной части провинции Дамаск. Правительственным войскам уже удалось освободить Исследовательский центр, находящийся к югу от перекрестка Заза на шоссе Дамаск — Багдад.

Параллельно сирийские вооруженные силы вместе с союзными военизированными формированиями заняли деревню Зулуф вместе с сотнями квадратных километров вдоль сирийско-иорданской границы, сообщает информагентство Al Masdar News.

Таким образом, правительственные войска еще несколько приблизились к месту дислокации военнослужащих США — к блокпосту «Ат-Танф».

Провинция Алеппо

Сирийская армия продолжает широкомасштабное наступление в восточной части провинции Алеппо. Правительственным войскам уже удалось освободить большую часть территории вдоль автомагистрали Алеппо — Ракка.

Вчера САА во главе со спецотрядом «Тигры» заняла две деревни вблизи города Маскана, уничтожив и ранив большое количество боевиков «Исламского государства». В результате армия Башара Асада сейчас действует всего в 10 км от последнего оплота ИГИЛ в регионе. Напомним, Маскана находится под контролем террористов ИГ с 2014 года.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) совершила новый рывок к востоку от Пальмиры, двигаясь в направлении территорий, расположенных к западу от газового месторождения Арак. При поддержке 5-го штурмового корпуса, сил «Тигров» и проправительственных палестинских отрядов «Лива Аль-Кудс» САА атаковала позиции боевиков в районе холмов Аль-Хикмат на востоке Алеппо. Об этом сообщает ливанское информационное агентство AMN.

Согласно военному источнику Al Masdar News, Сирийская арабская армия и ее союзники вскоре предпримут еще одну попытку наступления, чтобы добраться до ключевого города Ас-Сухна, который расположен непосредственно вдоль шоссе Пальмира — Дейр эз-Зор.

Согласно данным портала SOHR, сирийская армия также вела обстрел позиций боевиков в районе города Аль-Ганту из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, артобстрелу САА подверглись опорные пункты террористов ИГ восточнее Пальмиры в горах Аш-Шумария. Никакой информации о потерях со стороны «Исламского государства» пока не поступало.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГИЛ продолжают вести огонь по кварталам Дейр эз-Зора. Обстрелу со стороны боевиков вновь подвергся район Харабеш административного центра провинции. Сведения о нанесенном уроне пока не оглашались. Данные были предоставлены оппозиционным источником SOHR.

Напомним, в последнее время пригороды столицы региона, находящиеся под контролем правительственных войск, постоянно становится объектом артобстрелов террористов ИГ, поскольку, как предполагают военные эксперты, боевики планируют в скором времени занять всю территорию Дейр эз-Зора и перевезти сюда отряды из Ракки и Мосула. Однако сирийская армия пока успешно держит оборону в городе.

Провинция Даръа

Как сообщает канал в соцсети Twitter (@Step_Agency), боевики уничтожили транспортное средство правительственных войск в квартале Аль-Маншия на юге Даръа. Сирийская армия в ответ обстреливает опорные пункты боевиков из ракетных установок в районе Даръа Аль-Балад. Данных о потерях сторон пока не поступало.

Вокруг административного центра региона бои не прекращаются, несмотря на то, что город Даръа и его окрестности находятся на территории одной из зон деэскалации, которые были утверждены 6 мая в ходе переговорного процесса в Астане.

Провинция Ракка

Между тем силы Сирийской демократической армии (SDF) и курдских отрядов YPG при поддержке ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки продолжают крупномасштабное наступление на Ракку в рамках кампании «Гнев Евфрата». Авиация коалиции нанесла удары по террористам ИГ в районе города Кудайран к западу от столицы региона. Необходимо напомнить, что в результате ударов западной коалиции нередко гибнут и мирные жители региона, не говоря уже об огромном материальном ущербе, наносимом военными самолетами США.

По данным информагентства SOHR, курдские подразделения атакуют укрепрайоны террористов «Исламского государства», двигаясь с восточного и северного фронтов по направлению к городу Ракка, а также SDF наступают на населенный пункт Хунейда к востоку от Ат-Табки.

Ирак

Вооруженные силы Ирака освободили от боевиков ИГИЛ езидскую деревню Таль Аль-Банат западнее Мосула. Езиды вернулись в родные районы спустя 3 года, сообщает военный источник в Twitter (@Iraqi Day).

Тем временем в восточной части Ирака четырнадцать военнослужащих правительственной армии были убиты и ранены в результате теракта, устроенного радикалами «Исламского государства». Два террориста-смертника совершили самоподрыв на территории самой крупной военной базы «Каракуш» в провинции Дияла. Информационный портал Iraqi News предоставил данные, согласно которым два человека были убиты, двенадцать получили ранения.

Военные эксперты сходятся во мнении, что подобными действиями боевики пытаются отвлечь иракскую армию от дальнейшего продвижения в западном Мосуле. Напомним, Мосул уже почти полностью освобожден от террористов «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.