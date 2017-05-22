Орджоникидзе: Рехнувшийся Маккейн устроил из международных отношений бандитское собрание

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Сенатор-республиканец Джон Маккейн оскорбил президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова в прямом эфире американского телеканала. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Маккейн осудил согласие президента США Дональда Трампа на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне. Сенатор от Республиканской партии уверен, что главу российского внешнеполитического ведомства нельзя было и на пушечный выстрел подпускать к Овальному кабинету в Белом доме. В прямом эфире телеканала Fox News Sunday он заявил, что «Лавров — это марионетка бандита и убийцы», который, как считает сенатор, использовал оружие российского производства для ударов по больницам в Алеппо в Сирии, а также нарушал права человека чуть ли не по всему Ближнему Востоку. Кроме того, Маккейн припомнил России якобы вторжение на территорию Украины и референдум в Крыму, который он, как и большинство американских политиков называет «аннексией».

«При благоприятных обстоятельствах, если бы президент Трамп встретился с Путиным, это было бы в порядке вещей, — добавил Маккейн. — Но не с этой марионеткой Лавровым, который всего лишь пропагандист».

Кроме того, сенатор был крайне возмущен тем, что Дональд Трамп обсуждал с российской делегацией отставку директора ФБР Джеймса Коми. Напомним, что Сергей Лавров опроверг информацию о якобы обсуждении с президентом США отставки Коми.

Это далеко не первый раз, когда сенатор Джон Маккейн позволяет себе оскорблять политических деятелей других стран. В одном из интервью сенатор назвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына «сумасшедшим толстым ребенком».

Помимо критики в адрес зарубежных политиков, Маккейн не раз оскорблял экс-президента США Бараку Обаму. После падения малайзийского Boeing под Донецком в эфире телеканала Fox News он назвал Обаму трусом, который «ушел в самоволку», поскольку президент отправился в незапланированную фандрейзинговую поездку в Нью-Йорк.

«Я не понимаю этого президента, — сказал Маккейн. — Это то, что мы в армии привыкли называть самоволкой. Это непосредственная потеря жизней американских граждан. И президент едет собирать средства? Это просто не укладывается в голове».

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что любой уважающий себя человек не должен опускаться до оскорблений, тем более сенатор не должен оскорблять министра иностранных дел другого государства.

«Сенатор Маккейн в свое время выполнял грязную работу. Он был пилотом во время войны во Вьетнаме, уничтожал и бомбил детей, женщин и стариков, сжигал джунгли, сеял смерть и разрушение. Все мы знаем, что он был сбит и попал в плен. Судя по его поведению, видимо, когда его избили, Маккейн немножечко рехнулся. Мягко выражаясь, он не в себе. Такие вещи не допустимы в международных отношениях. Это грязные ругательства, как на рынке, — комментирует для ФАН Сергей Орджоникидзе. — Я не знаю, какая реакция последует от нашего МИД, но я бы не замечал его существования. Он, в конце концов, не президент, и даже не вице-президент».

Собеседник ФАН напомнил, что самое обидное для любого человека — когда его игнорируют. И такого человека, как Маккейн, не должно существовать для России.

«Как только мы начинаем вдаваться в полемику — становится только хуже. Это мое личное мнение. Сенаторы не должны себя так вести, а он делает это намеренно, — уверен собеседник ФАН. — Президент США тоже вряд ли отреагирует на поведение Маккейна, поскольку ему нужна поддержка в Республиканской партии. Если Трамп и попытается его приструнить, это не будет публичным действом, скорее всего, разговор состоится наедине. Я — оптимист и считаю, что большинство людей нормальные, но и таких, как Маккейн, тоже много. Он должен быть рад, что вообще выжил после вьетнамской тюрьмы. В политике нельзя переходить на личности. Внешняя политика находится в руках президента. Министр иностранных дел является проводником в иностранной политике. И, кстати, наш министр иностранных дел — очень хороший проводник. Сергей Лавров — грамотный и знающий, человек с большим опытом работы и юмором. Это вызывает раздражение Маккейна. Не нужно из международных отношений устраивать бандитское собрание».