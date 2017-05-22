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Происшествия
Авто протаранило толпу пешеходов в Тель-Авиве за несколько минут до начала визита Трампа

Авто протаранило толпу пешеходов в Тель-Авиве за несколько минут до начала визита Трампа

12:17  22 Мая 2017
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Авто протаранило толпу пешеходов в Тель-Авиве за несколько минут до начала визита Трампа

Тель-Авив, 22 мая. Автомобиль протаранил толпу пешеходов в израильском Тель-Авиве, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщает сегодня издание Haaretz. 

По данным издания, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства инцидента. 

Отметим, что инцидент случился за час до ожидаемого прибытия в Израиль американского президента Дональда Трампа. 

 

#трамп #израиль #тель-авив
Дана Балан
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