Авто протаранило толпу пешеходов в Тель-Авиве за несколько минут до начала визита Трампа

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Тель-Авив, 22 мая. Автомобиль протаранил толпу пешеходов в израильском Тель-Авиве, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщает сегодня издание Haaretz.

По данным издания, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства инцидента.

Отметим, что инцидент случился за час до ожидаемого прибытия в Израиль американского президента Дональда Трампа.