Медведев на саммите ОЧЭС призвал развивать безбарьерную среду

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Стамбул, 22 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что странам Организации Черноморского экономического сотрудничества нужно наладить партнерство с другими международными организациями, такими как ЕАЭС и ШОС.

Сегодня в Стамбуле проходит саммит ОЧЭС, на котором присутствует глава отечественного правительства Дмитрий Медведев. По словам российского премьера, у каждой из стран есть возможности для кооперации в рамках сотрудничества с другими экономическими организациями по упрощению процедур торговли, отраслевой кооперации.

«Россия работает в нескольких форматах. Мы действительно развиваем Евразийский экономический союз, создавая безбарьерную среду для перемещения товаров. Наш союз открыт для взаимодействия», — пояснил свою позицию Медведев. На фоне создания зоны свободной торговли с Вьетнамом и другим рядом стран, встала необходимость развивать интеграцию с такими объединениями как ЕАЭС и ШОС