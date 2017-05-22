Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Медведев на саммите ОЧЭС призвал развивать безбарьерную среду

Медведев на саммите ОЧЭС призвал развивать безбарьерную среду

12:17  22 Мая 2017
74

Медведев на саммите ОЧЭС призвал развивать безбарьерную среду

Стамбул, 22 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что странам Организации Черноморского экономического сотрудничества нужно наладить партнерство с другими международными организациями, такими как ЕАЭС и ШОС.

Сегодня в Стамбуле проходит саммит ОЧЭС, на котором присутствует глава отечественного правительства Дмитрий Медведев. По словам российского премьера, у каждой из стран есть возможности для кооперации в рамках сотрудничества с другими экономическими организациями по упрощению процедур торговли, отраслевой кооперации.

«Россия работает в нескольких форматах. Мы действительно развиваем Евразийский экономический союз, создавая безбарьерную среду для перемещения товаров. Наш союз открыт для взаимодействия», — пояснил свою позицию Медведев. На фоне создания зоны свободной торговли с Вьетнамом и другим рядом стран, встала необходимость развивать интеграцию с такими объединениями как ЕАЭС и ШОС

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть