Убийцу пилота ВКС РФ в Сирии приговорили к пяти годам тюрьмы

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Измир, 22 мая. Гражданин Турции Альпарслан Челик, обвиняемый в убийстве пилота ВКС РФ Олега Пешкова в Сирии, приговорен к пяти годам лишения свободы за незаконное владение оружием. Об этом заявил адвокат подсудимого Мурат Устюндаг.

«Сегодня суд Измира закончил рассмотрение дела о незаконном владении оружием обвиняемого Альпарслана Челика и приговорил его к пяти годам тюремного заключения по этому делу», — сообщил он РИА Новости.

При этом суд не рассматривал дело о его причастности к гибели Пешкова, добавил адвокат. Расследование по этому делу ведется.

Напомним, турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 над территорией Сирии в районе границы с Турцией 24 ноября 2015 года. Пешков был убит после катапультирования.