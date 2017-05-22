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Экономика
Орешкин рассказал, как отреагирует рубль на продление соглашения по нефти

Орешкин рассказал, как отреагирует рубль на продление соглашения по нефти

12:25  22 Мая 2017
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Орешкин рассказал, как отреагирует рубль на продление соглашения по нефти

Москва, 22 мая. При продлении соглашения об ограничении нефтедобычи прогнозируются ослабление рубля и дефицит бюджета-2017 меньше 2% ВВП. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Это (продление венского соглашения. — Прим. ФАН) означает один из таких моментов, что дефицит бюджета может ниже 2% оказаться. Раз нефть идет выше, то и доходы от нефти и газа будут выше»,  — сообщил министр журналистам.

Орешкин рассказал, как отреагирует рубль на продление соглашения по нефти

Также глава ведомства предположил, что в случае продления соглашения по нефти произойдет ослабление рубля. По его прогнозам, к концу 2017 года доллар будет стоить 62-63 рубля.

Добавим, ранее в министерстве энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии сообщили, что все участники соглашения ОПЕК и стран вне картеля об ограничении нефтедобычи готовы продлить договоренности на девять месяцев.

Алексей Громов
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