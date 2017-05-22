ВКС РФ и САА близки к освобождению провинции Эс-Сувейда

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Эс-Сувейда, 22 мая. Правительственные войска под защитой ВКС РФ зачистили от боевиков южную часть провинции Эс-Сувейда.

Сирийские источники сообщают, что Сирийская арабская армия освободила от террористов юг Эс-Сувейды и приступила к зачистке востока провинции. На данный момент освобождена территория в 90 квадратных километров. С воздуха сирийских военных прикрывают Су-30СМ ВКС РФ. Источник отмечает, что под защитой российских летчиков бойцы САА не опасаются авиаударов ВВС США. ФАН сообщал о том, что российская авиация не принимает участия в военной операции в данной провинции.

Ранее агентство URA.ru написало, что международная коалиция во главе с США атаковала конвой правительственных войск Сирии.