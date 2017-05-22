Суд в Киеве дал добро на заочное рассмотрение дела Азарова

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Киев, 22 мая. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Украины, просившей разрешит заочное осуждение экс-премьера страны Николая Азарова в рамках дела о присвоении госсредств в крупнейшем в стране операторе фиксированной телефонной связи компании «Укртелеком».

Кроме того, главное надзорное ведомство просило заочно осудить бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Ходатайство было подано 22 мая. Об удовлетворении просьбы заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«На этот момент мы получили разрешение на «заочку» относительно Януковича, относительно Азарова и Колобова», — сообщил он журналистам местных СМИ.

Ранее Верховная рада приняла в первом чтении поправки в закон о заочном осуждении скрывающихся от следствия лиц.

