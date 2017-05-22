Сирия: в Госдуме высоко оценили освобождение Хомса от боевиков

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Москва, 22 мая. Полное освобождение сирийского города Хомс от боевиков говорит о том, что дееспособность правительства главы Сирийской Арабской Республики Башара Асада не только сохранена, но и также приносит положительные плоды. Таким мнением поделился глава комитета Государственной думы России по обороне Владимир Шаманов.

По его словам, сирийский Хомс является одним из важнейших городов Сирии. Он отметил, что, невзирая на все проблемы с недопониманием, которые есть со стороны коалиции государств Североатлантического альянса, освобождение Хомса от террористов доказывает, что работоспособность правительства Асада приносит результаты, сообщает РИА Новости.

Напомним, в прошедшее воскресенье, 21 мая, из сирийского Хомса ушла последняя группа боевиков и члены их семей, после чего Хомс полностью перешел под контроль правительственных сил САР.