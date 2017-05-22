Не искушайте богов: Дутерте заявил, что готов убивать во имя Филиппин

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Давао, 22 мая. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о готовности убивать людей или ввести военное положение ради защиты своей страны и ее народа.

Он заявил, что готов ввести военное положение для борьбы с наркотрафиком и не остановится, даже если война затянется на много лет.

«Если я введу военное положение, со всеми вопросами будет покончено, — заявил Дутерте российским журналистам. — Как говорится, не искушайте богов. Я не позволю моей стране прийти в упадок, даже если для этого потребуется ввести военное положение или убивать людей — я сделаю это».

При этом филиппинский лидер подчеркнул, что ему не нужно военное положения для сохранения власти, однако он намерен охранять филиппинскую нацию любой ценой.