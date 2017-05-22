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Новости Сирии
Хомс: началось разминирование квартала Аль-Ваер

Хомс: началось разминирование квартала Аль-Ваер

12:04  22 Мая 2017
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Хомс: началось разминирование квартала Аль-Ваер

Хомс, 22 мая. Губернатор провинции Хомс сообщил о начале восстановления освобожденного квартала Аль-Ваер.

Таляль Аль-Барази заявил, что квартал Аль-Ваер полностью освобожден от боевиков. Соглашение об эвакуации было достигнуто с представителями вооруженных бандформирований в марте текущего года, после чего террористы с членами их семей были выведены из района Аль-Ваер.

Хомс: началось разминирование квартала Аль-Ваер

Агентство «САНА» сообщает, что силы безопасности размещены в правовом дворце и в полицейском участке. На территории квартала началось разминирование, инженеры приступили к разработке плана по восстановлению района. В ближайшее время возобновят работу государственные институты.

#таляль аль-барази
Алексей Громов
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