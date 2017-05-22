«Нелюбовь» Звягинцева получила высшую оценку Каннского кинофестиваля
Канн, 22 мая. Первым конкурсным фильмом юбилейного Каннского кинофестиваля стала драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Многие журналисты посчитали, что новая картина российского режиссера является заключительной частью трилогии после «Елены» и «Левиафана».
Сам Звягинцев считает, что просто развивает в своем творчестве главную тему. История пропажи ребенка у семьи, находящейся на грани развода, является своеобразным приговором современному обществу, где подлинные чувства подменяются симулякрами. Марьяна Спивак и Алексей Розин играют супругов, которые ненавидят друг друга.
Фильму об исчезновении 12-летнего Алеши удалось получить оценку в 3,2 балла. Выше всех картину оценили критики из Италии, США, Великобритании, России. Таким образом, новая драма Андрея Звягинцева стала лучшим фильм кинофестиваля. На втором месте оказался «Мир, полный чудес» Тодда Хейнса и «Квадрат» Рубена Остлунда.
Как отмечает газета «Известия», исчезновение 12-летнего мальчика в фильме сближает кино с античной трагедией, поданной на фоне заснеженных российских пейзажей. В фильме «Нелюбовь» бытовая драма «Елены» помножена на публицистичность «Левиафана».