«Нелюбовь» Звягинцева получила высшую оценку Каннского кинофестиваля

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Канн, 22 мая. Первым конкурсным фильмом юбилейного Каннского кинофестиваля стала драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Многие журналисты посчитали, что новая картина российского режиссера является заключительной частью трилогии после «Елены» и «Левиафана».

Сам Звягинцев считает, что просто развивает в своем творчестве главную тему. История пропажи ребенка у семьи, находящейся на грани развода, является своеобразным приговором современному обществу, где подлинные чувства подменяются симулякрами. Марьяна Спивак и Алексей Розин играют супругов, которые ненавидят друг друга.

Фильму об исчезновении 12-летнего Алеши удалось получить оценку в 3,2 балла. Выше всех картину оценили критики из Италии, США, Великобритании, России. Таким образом, новая драма Андрея Звягинцева стала лучшим фильм кинофестиваля. На втором месте оказался «Мир, полный чудес» Тодда Хейнса и «Квадрат» Рубена Остлунда.

Как отмечает газета «Известия», исчезновение 12-летнего мальчика в фильме сближает кино с античной трагедией, поданной на фоне заснеженных российских пейзажей. В фильме «Нелюбовь» бытовая драма «Елены» помножена на публицистичность «Левиафана».