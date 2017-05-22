Эксперт: Боевики — инструмент гибридной войны, которую Израиль ведет против Сирии

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Экс-министр обороны Израиля Моше Яалон на днях проговорился, что террористическая группировка «Джейш Халид ибн Аль-Валид» - ячейка запрещенной группировки «Исламское государство»* (ИГ*) «принесла извинения» за нападение в ноябре прошлого года на сирийских Голанских высотах на подразделение израильской армии. Таким образом, бывший министр намекнул на тесное сотрудничество между боевиками и израильской армией, сообщает издание Trueactivist.com.

Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, для Израиля война в Сирии имеет два измерения.

«С одной стороны, ослабление Асада облегчает Израилю именно решение территориального спора вокруг Голанских высот, так как в случае развала Сирии некому будет предъявлять претензии на вот эту захваченную Израилем территорию», - сообщил военный эксперт.

Также Борис Рожин обратил внимание и на второй момент, касающийся сирийско-израильской проблематики. По словам эксперта, конфликт между суннитами и шиитами на территории Сирии ослабляет арабский мир, с которым конфликтует Израиль.

«Пока арабы убивают друг друга в Сирии, соответственно, у них меньше возможностей заниматься Израилем», - объяснил военный эксперт.

Также Борис Рожин отметил, что некоторые страны и группировки до сих пор декларирую тезис, что государство Израиль существовать не должно, поэтому нет ничего удивительного, что израильские самолеты периодически бомбят территорию Сирии.

«У границы с Израилем достаточно вольготно действуют определённые группировки, в том числе и предпринимают операции наступательного характера. Были и инциденты, когда фиксировались со стороны Израиля акты военной помощи боевикам, оказание медицинской помощи. Соответственно, Израиль и раньше делал заявления относительно ситуации в Сирии в том плане, что Асад для них не самый лучший вариант. И боевики в этой игре, по сути - это инструмент гибридной войны, которую Израиль фактически ведет против Сирии», - подытожил эксперт.

ВВС Израиля - достаточно частый игрок на сирийском театре военных действий. К примеру, зимой ВВС Израиля нанесли ряд авиаударов по авиабазе Меззех на западе Дамаска. В результате удара был уничтожен склад боеприпасов, что привело к большой серии взрывов. Данных о числе погибших от израильских авиаударов на этом военном объекте нет. При этом, причастность к этим и другим бомбардировкам Сирии Тель-Авив не признает, но и не отрицает.

* Организация запрещена на территории РФ.