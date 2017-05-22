«На Украине зреет бунт»: Онищенко назвал Порошенко «назначенцем» ЦРУ

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Москва, 22 мая. Украинский президент Петр Порошенко был освистан собственными согражданами во время его речи на Дне памяти политрепрессий под Киевом, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что на Украине зреет очередной бунт.

Накануне президент Украины Петр Порошенко во время произнесения речи на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» был окружен согражданами, которые начали задавать ему вопросы о доходах и освистали «самого богато президента в самой бедной стране Европы». По словам депутата Госдумы Геннадия Онищенко, видео освистанного Порошенко, попавшее в Сеть, является посланием «кучке назначенцев ЦРУ, которые занимают здание правительства, здание президента Украины».

Российский политик считает, что украинский президент прислуживает влиятельным кругам США и действует по их указке, однако украинцы не станут этого терпеть. «На Украине зреет очередной бунт, Порошенко не зря освистали. Потому что власть незаконна, власть ничем не занимается и ничем не управляет, кроме того, чтобы заискивать и заглядывать в глаза американскому истеблишменту», — такое мнение выразил Онищенко в интервью изданию «Народные новости».