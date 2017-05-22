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Происшествия
Башкирский пастух получил разрыв сердца от бодливой коровы

Башкирский пастух получил разрыв сердца от бодливой коровы

11:47  22 Мая 2017
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Корова в Башкирии убила пастуха ударом головы

Уфа, 22 мая. Пастух из деревни Староуртаево в Башкирии погиб от нападения коровы из стада племенного завода. По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, вечером 20 мая 45-летний пастух получил удар в грудь от одной из коров. Животное нанесло удар головой, причинив ушиб сердца и разрыв легкого. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. 

Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего, выясняется точный механизм возникновения телесных повреждений на теле погибшего.

Алексей Громов
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