Башкирский пастух получил разрыв сердца от бодливой коровы

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Уфа, 22 мая. Пастух из деревни Староуртаево в Башкирии погиб от нападения коровы из стада племенного завода. По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, вечером 20 мая 45-летний пастух получил удар в грудь от одной из коров. Животное нанесло удар головой, причинив ушиб сердца и разрыв легкого. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего, выясняется точный механизм возникновения телесных повреждений на теле погибшего.