Глас народа: Пушков оценил «эмоциональные итоги» президентства Порошенко

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Москва, 22 мая. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал «эмоциональные итоги» президентства Петра Порошенко, освистанного украинцами в День памяти политический репрессий.

Инцидент произошел во время визита украинского лидера в Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы», где его окружили несколько десятков человек, поинтересовавшихся у него, почему «в самом бедном государстве Европы настолько богатый президент». Кроме того, они требовали, чтобы судьи прекратили воровать. Порошенко спасался бегством под крики «Позор!», «Брехло!» и «В отставку!».

«Vox Populi: прокричав Порошенко «Брехло!» и «Позор!», часть избирателей Украины емко и эмоционально подвелa главные итоги его президентства», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.