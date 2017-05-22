Сирия: ИГ взяло на себя ответственность за атаку в провинции Идлиб

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Идлиб, 22 мая. Террористы «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за двойной теракт у штаба группировки «Ахрар аш-Шам» в провинции Идлиб.

В результате атаки боевиков в населенном пункте Телль-Тоукан, совершенной накануне, 40 членов группировки погибли, еще 150 были ранены. Смертник устроиз взрыв в штабе во время собрания боевиков, а еще одно взрывное устройство сработало перед зданием.

Все находящиеся в штаб-квартире, в том числе военный руководитель «Ахрар аш-Шам», погибли.

* Организация запрещена на территории РФ.