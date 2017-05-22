Маневры группировки ВМФ РФ в Средиземном море могут иметь экономические цели
Москва, 22 мая. Корабли оперативного соединения ВМФ РФ 14-16 мая проведут ракетные стрельбы в Средиземном море у восточного побережья Ливии.
При этом США утверждают, что Москва поддерживает фельдмаршала Хафтара, а также якобы поставляет его силам оружием вместе с Египтом.
По мнению руководителя центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилла Семенова, стрельбами у берегов Ливии Россия демонстрирует свою роль в ливийском урегулировании, а также то, что «наряду с походами к берегам Сирии и использовании морской авиации ВМФ для патрулирования восточного Средиземноморья, рассматривает этот регион в качестве места для возможных военных операций, а не просто для демонстрации флага».
Несмотря на войну, у Ливии есть деньги на покупку вооружений, поэтому Россия может заключить крупные контракты с ливийцами в дальнейшем, считает эксперт.
«Также на Хафтаре завязаны другие российские проекты, например, по строительству железнодорожного участка Сирт — Бенгази протяженностью 554 км и стоимостью около 2,2 млрд, контракт на который был заключен при Каддафи», — цитирует Семенова «Свободная пресса».