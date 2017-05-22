Ирак: в Мосуле уничтожено 20 боевиков ИГИЛ

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Мосул, 22 мая. Террористы были ликвидированы при попытке атаковать базу иракской армии.

Сотрудник иракского оперативного командования сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) предприняли попытку атаковать базу сил безопасности в районе Старого моста в Мосуле. Иракские военные отстояли свои позиции, во время столкновения были уничтожены 20 террористов, включая представителей командования «Халифата».

Отмечается, что в данный момент боевики контролируют около 3 процентов второго по величине города Ирака. В окружении правительственных войск находятся порядка 450 исламистов.

* Организация запрещена на территории РФ.