В борьбе с ИГИЛ можно полагаться лишь на Россию и Китай — Дутерте

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Москва, 22 мая. Филиппинский лидер Родриго Дутерте, отвечая на вопрос о вероятности создания военного альянса с Россией и Китаем, отметил, что на сегодняшний день в мире «можно полагаться только на слова этих двух стран».

По словам Дутерте, если ситуация в мире, речь также идет об «Исламском государстве»* (деятельность террористической группировки запрещена в России), ухудшится, то Филиппины готовы рассмотреть предложения относительно военных альянсов.

«А сейчас полагаться можно только на слова России и Китая. Америка лицемерна. Там левая рука не знает, что делает правая, так что всегда будут проблемы, недопонимания и если не ненависть, то неприязнь друг к другу», — подчеркнул он.

Напомним, в конце прошлого месяца глава министерства обороны Филиппин Делфин Лорензана в ходе встречи с российским министром Сергеем Шойгу заявил, что Москва и Манила планируют подписать в мае договор о сотрудничестве в военной области.

* Организация запрещена на территории РФ.