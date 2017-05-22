Девочка в Кузбассе выпрыгнула из окна с зонтиком, подражая героине фильма

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Березовский, 22 мая. В городе Березовском Кемеровской области выясняются обстоятельства падения шестилетней девочки из окна четвертого этажа. Пострадавшая получила ушибы и переломы.

Вечером 18 мая в больницу госпитализировали шестилетнюю девочку с признаками падения с высоты. В тот день за ней присматривал дедушка. Когда он ненадолго вышел из квартиры, малышка выпала из окна. Как передает Ридус, рядом с ней был обнаружен зонт в раскрытом состоянии.

«По предварительной информации, ранее девочка посмотрела фильм, где героиня летала с зонтиком. В то время, когда дедушка ненадолго оставил девочку дома одну, она обулась, взяла зонт и решила испытать увиденный способ полетов», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Добавим, в Екатеринбурге тем временем проводится проверка по факту гибели девятилетнего ребенка, утонувшего во время купания в карьере. Как передает URA.RU, несчастный случай произошел на окраине города в карьере поселка Садового.