Я никого не трогаю: Дутерте рассказал о причинах плохих отношений с США

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Манила, 22 мая. Филиппинский лидер Родриго Дутерте объяснил причины ухудшения отношений с США, отметив, что его страна ни на кого не нападает, а он лишь борется с преступностью в республике.

Вашингтон использует права человека как предлог для вторжения в другую страну, считает президент Филиппин Родриго Дутерте. «Если им показалось, что у кого-то есть оружие массового поражения, они могут спокойно взять и напасть на эту страну. А я — я вообще никого не трогаю! Я даже в Америку не езжу! И меня ещё ругают за то, что у меня тут убили каких-то преступников!» — пояснил он Дутерте свою позицию.

Филиппинский лидер заметил, что американцы напали на суверенной государство Панаму – «захватили, арестовали президента и посадили в тюрьму в Нью-Йорке». Однако захватчиков никто не наказал, никто даже не назвал причин вторжения в Панаму. «Я, между прочим, ни на кого не нападаю. Я просто борюсь с преступностью в собственной стране. Я ни на кого не нападаю», — резюмировал он, подчеркнув, что сильные мира сего делают все, что угодно, пишет RT.