Синоптики напугали москвичей грядущими ливнями и грозами

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Москва, 22 мая. В ближайшие выходные в столицу придет теплый скандинавский циклон, сообщают синоптики. На неделе ожидаются кратковременные дожди, ливни и даже грозы. При этом воздух прогреется до 21 градуса.

В понедельник, 22 мая, антициклон принесет в Москву хорошую погоду. Однако северный ветер не позволит температуре подняться выше 12-14 градусов тепла. Во вторник в столице пройдет теплый фронт, столбик термометра поднимется до 16-18 градусов.

Среда будет самым теплым днем на неделе. Синоптики прогнозируют подъем температуры до 19-21 градуса. Ночью не ожидаются осадки, а днем будут кратковременные дожди. В субботу и воскресенье погода станет лучше. Дожди прекратятся, облака поредеют, однако в Москве сохранится ветер, сообщает «Вечерняя Москва».