Мужчина погиб, присев отдохнуть на рельсы в Краснодарском крае

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Краснодар, 22 мая. Мужчина погиб под колесами локомотива в Краснодарском крае. Трагедия произошла накануне вечером на станции Брюховецкая. Обстоятельства гибели местного жителя выясняют следователи.Ведется доследственная проверка.

Установлено, что мужчина сидел на рельсах до самого момента столкновения, от полученных травм скончался на месте. При этом Локомотивная бригада электропоезда при обнаружении сидящего на путях человека делали все возможное, чтобы ЧП не произошло. машинист незамедлительно подал звуковые сигналы и применил торможение. Однако трагедии не удалось избежать.

«Несмотря на предпринятые меры, мужчина продолжал сидеть на путях. Только в последний момент он пытаться сойти с рельсов, но из-за небольшого расстояния поезд его сбил», — уточнили в Южном СУ на транспорте СК России. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.