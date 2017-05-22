Тысячи людей встречают мощи Николая Чудотворца, впервые за 930 лет прибывшие в Москву. ФАН-ТВ

В закладки

Скопировать

В Москву впервые за почти тысячу лет прибыли части мощей святого Николая Чудотворца. Реликвию доставили в Россию спецрейсом из Италии в специально изготовленном ковчеге. Затем святыню привезли в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя. Сотни людей пришли посмотреть на это поистине историческое событие и приложиться к мощам святого. Встречу реликвии и праздничное богослужение в Храме возглавляет Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Вместе со всеми святыню встречала съемочная группа ФАН-ТВ.

– Всякое религиозное почитание связано с очень важным явлением, с ответом, который верующий человек получает, обращаясь к небесам, – сказал в ходе праздничного богослужения Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. – И вот в сознании нашего народа, в исторической его памяти запечатлено множество чудес, дивных деяний, которые совершались в личной и общественной жизни народа нашего, благодаря молитвам святителю Чудотворцу Николаю. Вот почему русская паства – это паства, исполненная огромной любви к святителю Чудотворцу Николаю. Вот почему в нашем сознании он воспринимается как русский святой, хотя никогда не был на Руси и ни по национальности, ни по культуре никак не был связан с нашей страной. Но он воспринимается нами как русский святой, потому что он вместе с нами прошел тяжелейшую, кровавую историю нашего народа. И, может быть, в самые трудные моменты этой истории молитва наша Святителю Николаю была особенно сильной. И с ответом на эту молитву мы связываем избавление Отечества нашего, народа нашего от многих и многих исторических катастроф. Верим, что и сегодня Святитель и Чудотворец Николай вместе с нами.

Мощи, девятое левое ребро одного из самых почитаемых святых во всем христианском мире, покинули итальянский город Бари впервые за 930 лет. Все это время святыня хранилась скрытой от людских глаз – в замурованной гробнице нижней церкви базилики. О временной передаче части мощей святителя Николая Чудотворца Русской Православной Церкви год назад договорились Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск.

Корреспондент ФАН-ТВ пообщалась с некоторыми православными, пришедшими в Храм Христа Спасителя встретить выдающуюся святыню.

– Меня так зовут – Николай, именины уже близко, очень приятно, – говорит один из них. – Я был в Бари восемь лет назад и сейчас хочется вспомнить… воспоминания. Желаю, чтобы все люди попали к Николаю Чудотворцу и помолились.

Верующие спешат приложиться к мощам святого. Некоторые встречают святыню с цветами и иконами с изображением Николая Чудотворца.

Игорь тоже держит в руках икону:

– Святой Николай Угодник постоянно, как говорится, с нами, с военными, с путешественниками. С теми, кто, будем так говорить, от души хочет мира на земле. Дай Бог всему нашему православному народу, чтобы вся страна наша дорогая прикоснулась к этим мощам, чтобы было у нас счастье, здоровье, мир на всей планете! И всему христианскому миру тоже почет, уважение и счастья как можно больше!

Светлана держит ребенка на руках, а по ее щекам текут слезы радости:

– Это невозможно описать, что ты чувствуешь. Знаете, вот благодать. Когда я собиралась, я понимала, что, возможно, да, мы не попадем, но молила Господа, Матерь Божию, Николая Чудотворца, чтобы он управил, и чтобы мы попали с малышкой, потому что мы завтра ложимся в больницу. Мы обратились к батюшке на улице, он нам помог пройти. Уж такая на душе радость!

– Все-таки удалось?

– Удалось, да, спаси Господи!

Лидия тоже пришла в храм, чтобы быть в этот день вместе со всем народом:

– Я успела приложиться к мощам, я успела подойти к миропомазанию, я абсолютно в небесном восторге, потому что это самый почитаемый в нашей семье святой. Как правильно сказал наш Святейший Патриарх Кирилл, Господь наш Иисус Христос, пресвятая Богородица наша заступница и мощи Николая. В России очень много православных христиан, по-настоящему верующих, по-настоящему любящих перво-наперво Господа и свою Русскую Православную Церковь. Это всегда было опорой нашей страны, надеемся, что и в дальнейшем именно это будет фундаментом строительства нового, крепкого, дружного государства.

Мощи Николая Чудотворца пробудут в Храме Христа Спасителя до 12 июля. Обеспечивать организованный доступ паломников к святыне будут волонтеры и социальные службы. Уже 13 июля реликвию планируют доставить в Петербург.

Смотрите также: Мощи Великой княгини Елизаветы прибыли в Питер из США – к юбилею событий 1917 года. ФАН-ТВ​

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.