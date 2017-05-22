Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
NASA изготовит защитный крем из чернобыльских грибов для колонистов Марса

NASA изготовит защитный крем из чернобыльских грибов для колонистов Марса

11:34  22 Мая 2017
424

NASA изготовит защитный крем из чернобыльских грибов для колонистов Марса

Вашингтон, 22 мая. Ученые NASA намерены создать защитный крем для первых колонистов Марса. Для разработки чудо-крема специалисты хотят использовать образцы грибов, произрастающих в районе Чернобыльской АЭС.

У этих грибов есть в наличии устойчивые к радиации белки и биомолекулы, благодаря чему они могут стать незаменимым компонентом для средства, защищающего от ультрафиолетового излучения. NASA отправило в прошлом году восемь образцов грибов из Чернобыля на МКС, где их тщательно изучат. Когда  они вновь окажутся на Земле, ученые приступят к созданию «крема для загара» для будущих покорителей Красной планеты.

NASA изготовит защитный крем из чернобыльских грибов для колонистов Марса

Ранее представитель NASA Майкл Фаулер заявил, что специалисты агентства планируют запустить пилотируемый космический корабль на Марс к 2030 году. Подготовка к полету на Красную планету будет включать в себя четыре этапа, и первый из них уже начался.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть