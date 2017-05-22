NASA изготовит защитный крем из чернобыльских грибов для колонистов Марса

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Вашингтон, 22 мая. Ученые NASA намерены создать защитный крем для первых колонистов Марса. Для разработки чудо-крема специалисты хотят использовать образцы грибов, произрастающих в районе Чернобыльской АЭС.

У этих грибов есть в наличии устойчивые к радиации белки и биомолекулы, благодаря чему они могут стать незаменимым компонентом для средства, защищающего от ультрафиолетового излучения. NASA отправило в прошлом году восемь образцов грибов из Чернобыля на МКС, где их тщательно изучат. Когда они вновь окажутся на Земле, ученые приступят к созданию «крема для загара» для будущих покорителей Красной планеты.

Ранее представитель NASA Майкл Фаулер заявил, что специалисты агентства планируют запустить пилотируемый космический корабль на Марс к 2030 году. Подготовка к полету на Красную планету будет включать в себя четыре этапа, и первый из них уже начался.