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Варшава, 22 мая. Огромное количество беженцев, прибывающих в Польшу, грозит стране социальной катастрофой. Так считает лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Нам пришлось бы полностью изменить нашу культуру, радикально понизить уровень безопасности в стране. Речь идет не только о терроризме, таких угроз намного больше. Это означает своего рода социальную катастрофу», — заявил Качиньский.

Он напомнил, что в Финляндии, принявшей изначально около 100 переселенцев, сегодня проживают уже 18 тысяч мигрантов. По мнению политика, этот механизм нельзя будет соатновить.

Качиньский подчеркнул, что Польша намерена отстаивать свою позицию в Европейском суде, если понадобится.