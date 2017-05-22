Россияне лучше американцев: Дутерте хочет убедить Путина поставлять оружие на Филиппины

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Давао, (Филиппины), 22 мая. Филиппинский лидер Родриго Дутерте рассчитывает в ходе визита в Москву убедить президента России Владимира Путина в том, чтобы Россия поставляла оружие его республике.

Глава государства Владимир Путин пригласил филиппинского лидера Родриго Дутерте посетить с визитом Россию: последний приедет в Москву сегодня и пробудет до 28 мая. Дутерте намерен убедить российского президента в том, чтобы Россия поставляла Филиппинам высокоточные наземные ракеты.

«Думаю, у вас есть более совершенные высокоточные системы. И поскольку Россия в этом лучше, чем американцы, я решил обратиться к ней. Но россияне не только лучше в этом, они щедры и готовы помочь», — прокомментировал свой выбор Дутерте.

Напомним, что ранее глава Минобороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что рассмотрит возможность приобретения у российской стороны самолетов и стрелкового оружия после подписания соглашения о контактах по военной линии.