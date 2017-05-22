Тихонов рассказал о главных задачах нового тренера женской сборной России по биатлону

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Москва, 22 мая. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился своим мнением относительно назначения Сергея Коновалова старшим тренером женской сборной России по биатлону.

По его словам, назначение Коновалова является правильным выбором. Эксперт отметил, что ему необходим ассистент с опытом, тогда можно ожидать положительных результатов.

«На днях у меня состоялся довольно жесткий разговор с Коноваловым. Он немного мягковатый тренер. Я ему сказал, что он должен измениться — его слово должно стать законом, а спортсменки должны внимательно слушать все его установки», — передает слова Тихонова газета «Известия».

Тихонов подчеркнул, что основная задача 44-летнего Коновалова — отрегулировать дисциплину, поскольку этот аспект является одним из основных составляющих результата.