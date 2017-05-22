Ракка: ВВС США убили 15 мирных жителей на западе провинции

В закладки

Скопировать

Ракка, 22 мая. Американские летчики нанесли авиаудар по населенному пункту Кадейран к западу от Ракки.

Сирийские источники сообщают, что во время авиационного налета ВВС международной коалиции во главе с США на западе провинции Ракка погибли 15 гражданских лиц. По данным телеканала «Al Mayadeen» американские летчики оказывают поддержку курдским формированиям в составе «Сирийских демократических сил», ведущих военную операцию по освобождению от террористов города Ракки, который неофициально считается столицей «Исламского государства»* (группировка запрещена в России).

Также в операции участвуют морские пехотинцы США и подразделения спецназа. В городе проживает более 300 тысяч гражданских лиц, эксперты считают, что в Ракке могут находиться до 4 тысяч боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.