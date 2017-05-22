Мальчик утонул в бочке на дачном участке в Подмосковье

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Москва, 22 мая. Малолетний ребенок погиб накануне днем в Раменском районе Московской области. Тело мальчика обнаружила его мать на своем дачном участке. По факту гибели семилетнего ребенка проводится доследственная проверка.

Установлено, что мальчик залез в бочку, стоящую на приусадебном участке. Она была заполнена водой примерно на треть, и в какой-то момент ребенок захлебнулся. На теле каких-либо травм не зафиксировано, присутствуют признаки утопления.

Сейчас следователь выясняет точную причину гибели, а также то, почему ребенок залез в эту бочку. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.