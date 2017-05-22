Сочи заманивает туристов финалом Кубка конфедераций

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Сочи, 22 мая. Трансляция финального матча кубка Конфедераций, который состоится 2 июля в Санкт-Петербурге обойдется бюджету Сочи в миллион рублей. Именно такую сумму власти города планируют потратить на праздник, посвященный финалу кубка.

Напомним, Сочи, также принимает кубок Конфедераций. В связи с этим пассажиропоток в городе может возрасти на 50 тысяч человек по сравнению с минувшим годом. Для того, чтобы болельщики, которые приедут не только на море, но и на футбол, остались в Сочи до 2 июля специально для них администрация хочет организовать большой 10-часовой праздник с прямой трансляцией игры из Санкт-Петербурга.

Для этого будет установлена концертная площадка и экран размером три на шесть метров. Сейчас администрация объявила конкурс на проведение праздника, при чем к участнику предъявляются жесткие требования. Он должен будет обеспечить приезд коллективов, играющих в жанре хип-хоп и рэп, которые имеют престижные премии Муз-ТВ, Ру-Тв, Russian Music Box, а так же участие минимум двух футболистов, которые могут провести автограф-сессию.