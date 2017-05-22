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Происшествия
МВД задержало 20 хакеров, заразивших трояном млн смартфонов

МВД задержало 20 хакеров, заразивших трояном млн смартфонов

11:25  22 Мая 2017
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МВД задержало 20 хакеров, заразивших трояном млн смартфонов

Москва, 22 мая. МВД РФ задержало 20 хакеров по подозрению в хищении денег с банковских счетов с помощью программы «Троян». Вирусная программа заразила более одного миллиона смартфонов, причинив более 50 млн рублей ущерба, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По словам представителя МВД, сотрудники Управления «К» МВД совместно с оперативниками «К» УМВД РФ по Ивановской области при взаимодействии с сотрудниками следственной части следственного управления УМВД РФ по Ивановской области и помощи компании Group IB пресекли деятельность межрегиональной организационной группы, которая похищала деньги с банковских счетов при помощи троянской программы.

МВД задержало 20 хакеров, заразивших трояном млн смартфонов

В состав преступной группы входит 20 человек, которые проживают в разных регионах России. Организатором махинаций стал 30-летний житель Иваново. Все участники группы были задержаны, в отношении четырех была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальных членов группы оставили под подпиской о невыезде.

#мвд #хакер
Алексей Громов
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