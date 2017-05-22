В закладки

Скопировать

Москва, 22 мая. Российский президент Владимир Путин установил День службы военных сообщений для ВВС РФ 18 июня, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Президентским указом 18 июня назначен Днем службы военных сообщений, которая обеспечивает транспортные потребности войск, контролируя подготовку путей сообщения в интересах ВС РФ. Отметим, что сама служба была образована в 1918 году. Указ главы государства Владимира Путина размещен на портале правовой информации.