Москвичи открывают сезон мытья из тазиков
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Москва, 22 мая. Работники коммунальных служб столицы с сегодняшнего дня начинают отключения горячей воды, которые связаны с профилактическими работами и подготовкой к следующему отопительному сезону. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».
По данным компании, в рамках летних отключений проводятся капитальные, а также профилактические ремонты на тепловых станциях. Кроме того, будет проводиться диагностика сетей.
Сообщается, что профилактические работы затронут примерно 33 тыс. жилых домов. Отмечается, что график работ будет изменен, если похолодает.
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