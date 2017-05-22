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Общество
Москвичи открывают сезон мытья из тазиков

Москвичи открывают сезон мытья из тазиков

11:16  22 Мая 2017
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Москвичи с понедельника останутся без горячей воды

Москва, 22 мая. Работники коммунальных служб столицы с сегодняшнего дня начинают отключения горячей воды, которые связаны с профилактическими работами и подготовкой к следующему отопительному сезону. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ПАО «Московская объединенная энергетическая компания». 

По данным компании, в рамках летних отключений проводятся капитальные, а также профилактические ремонты на тепловых станциях. Кроме того, будет проводиться диагностика сетей.

Сообщается, что профилактические работы затронут примерно 33 тыс. жилых домов. Отмечается, что график работ будет изменен, если похолодает. 

#москва #вода
Дана Балан
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