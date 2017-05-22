Быстро и без переплат: москвичи смогут оформить полисы ОСАГО онлайн

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Москва, 22 мая. Сервис по оформлению электронных полисов ОСАГО онлайн заработал на едином автомобильном портале «Автокод». Пользователи смогут сравнить условия страховых компаний и оформить полис самостоятельно, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Сервис начал работу с 22 мая.

«Электронный полис исключает вероятность подделки. Также оформление полиса е-ОСАГО защитит от навязывания дополнительных услуг, комиссий и платежей», — цитирует заявление департамента информационных технологий Москвы газета «Известия».

При этом визит в страховую компанию или курьерская доставка электронного полиса автовладельцам не понадобятся, после оплаты готовый документ будет отправлен на электронную почту автовладельца. Водителю останется только распечатать полис, сообщает телеканал 360.