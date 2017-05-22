На месте взрыва в больнице Бангкока обнаружены фрагменты бомбы

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Бангкок, 22 мая. Следы взрывчатки и провода обнаружили на месте взрыва в госпитале Пхрамонгкутклао в центре Бангкока. Полиция полагает, что причиной ЧП стало приведенное в действие взрывное устройство. Число раненых достигло 24-х человек.

взрыв прогремел в помещении приемной для вышедших на пенсию чиновников.

Изначально правоохранители полагали, что причиной взрыва стала утечка газа, однако после обнаружения на месте происшествия следов взрывчатки и проводов рассматривается версия о СВУ, уточняет Sky News.

По данным местного издания The Nation, в основном посетителей травмировали осколки разбитого стекла. Они получили многочисленные порезы.

