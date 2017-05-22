Главный русский святой: Николай Чудотворец впервые прибыл в Россию

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21 мая в 16.00 мощи Святителя Николая, епископа Мир Ликийских, прибыли в Москву, в аэропорт «Внуково». Ковчег с мощами встречал почетный караул и делегация Русской православной церкви во главе с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Иларионом (Алфеевым). Он же в Италии заключал специальный договор с католической архиепископией Бари о временном хранении мощей Чудотворца Русской православной церковью.

Впервые за 930 лет ковчег с мощами покинул итальянский город, куда останки Святителя были перевезены в 1087 году.

Попущение от Господа

Празднование переноса мощей из Мир Ликийских традиционно широко проводится в Бари, во всей Русской православной церкви, но не отмечается в остальной Католической церкви и иных православных поместных церквях. Дело в том, что перенос мощей был сопряжен с похищением.

Барийские и венецианские купцы силой вскрыли саркофаг со Святителем несмотря на то, что клир храма, где покоились мощи, был категорически против. Вскрывшие саркофаг увидели, что останки Николая Чудотворца фактически погружены в миро.

Миро, источаемое мощами, не похоже на ту «маслянистую жидкость», которую обычно православные понимают под этим названием. Более всего по составу то, что источают останки Святителя, напоминает чистейшую воду. Кстати, мощи мироточат до сих пор. Изъятие этой субстанции происходит в Бари ежегодно 9 мая по новому стилю.

Для Русской церкви это «похищение мощей» практически сразу стало праздником, поскольку существовала реальная угроза уничтожения святыни со стороны турок-сельджуков. Тем более что попытка уничтожения мощей уже была предпринята примерно в 792 году Хумейдом, одним из флотоводцев Харуна аль-Рашида, разорившим святыни Родоса и дошедшим до Мир Ликийских, которые сейчас являются турецким городом Демре. Хумейд даже вскрыл мощевик в храме, но это оказались останки другого святого.

Потому перенесение мощей в Бари было воспринято в Русской церкви как «попущение от Господа» во имя сохранения столь важной святыни. Отмечается это событие как раз сегодня, 22 мая по новому, или 9 мая по старому стилю.

Сами мощи пробудут в России с 21 мая по 12 июля, они будут открыты для паломничества и поклонения в Москве, в Храме Христа Спасителя, а позже — в Петербурге, скорее всего в Троицком Соборе Александро-Невской Лавры. При этом представители РПЦ не исключили возможности перенесения мощей в Исаакиевский Собор, если он к тому моменту будет передан Русской православной церкви.

Николин день

В столице Святителя встретили колокольным звоном всех церквей Москвы. В том числе, звонили и в Храме Христа Спасителя, и на Колокольне Ивана Великого в Кремле.

Ковчег с останками Николая Чудотворца после молебна, отслуженного у трапа во Внуково, который возглавил митрополит Истринский Арсений (Епифанов), двинулся через город в Храм Христа Спасителя. Там его встречал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель через живой коридор священников и епископов вышел к автобусу с саркофагом. Сам ковчег с мощами в храм внесли на плечах четыре епископа. Верующие встречали Святителя Николая уже в аэропорту, однако более всего, порядка 10 тысяч человек, собралось в Храме Христа Спасителя. Еще несколько сотен было на близлежащих улицах. Это не только москвичи, но и первые приехавшие со всей России паломники. После встречи саркофага было отслужено Всенощное бдение.

В своей проповеди Патриарх особо отметил, что Святитель и Чудотворец Николай, с точки зрения народного почитания на Руси, был и остается первым святым. Практически во всех домах как в прошлом, так и во многих домах православных людей сегодня, есть непременно три иконы: Спасителя, Богоматери и Святителя Николая Чудотворца.

По словам Предстоятеля РПЦ, почитание Святителя связано со множеством чудес в жизни людей по молитвам к этому святому, с избавлением Отечества и народа нашего от многих исторических катастроф.

«Вот почему русская паства — это паства, исполненная огромной любви к Святителю и Чудотворцу Николаю, — сказал Патриарх. — Вот почему в нашем сознании он воспринимается как русский святой, хотя никогда не был на Руси и ни по национальности, ни по культуре никогда не был связан с нашей страной».

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Действительно, Святитель Николай считается практически «самым главным святым» в нашей стране, хотя жил он на Ближнем Востоке, родился примерно в 270, а умер в 345 году. Первый его храм появился в Киеве, еще до Крещения Руси, на месте смерти воеводы Аскольда, принявшего в крещении имя Николай. Там же было и первое чудо, явленное Святителем, когда из вод Днепра был спасен упавший туда и утонувший младенец. По случаю этого события была написана икона, в простонародье называемая «Никола Мокрый».

Символично, что к нынешнему приезду Святителя в Россию также была написана икона с его ликом. Ее написала Ольга Жукова, известный московский иконописец. Эта икона накрывает теперь ковчег с мощами Николая Чудотворца.

В честь приезда мощей в Москве начал работу благотворительный фестиваль искусств «Николин день». Он проходит в парке «Красная Пресня». Организаторы надеются по итогам фестиваля инициировать создание музея современного христианского искусства. Среди организаторов акции — клирики и миряне храма Николая Чудотворца на Трех горах.

Тысяча лет почитания

В восприятии русских людей Николай Чудотворец стал защитником всех обиженных и обездоленных, святым, отвечающим за «социальную справедливость». Некоторые исследователи также указывают на то, что он сменил в восприятии новообращенных православных славян Микулу Селяниновича, «крестьянского богатыря».

Некоторые же народы, живущие на нынешней территории России, восприняли Николая Чудотворца вообще как отдельное божество. Например, калмыки-буддисты почитают его как «Миколу-бурхана», духа и покровителя Каспийского моря. Ряд иных буддистских племен — как Белого Старца, дающего долголетие и помощь рыбкам.

Паломничество к мощам ожидается весьма масштабным. Власти Москвы прогнозируют ежедневную очередь от двух до пяти тысяч человек. Она протянется от метро «Парк Культуры» до Храма Христа Спасителя.

Сегодня мощи будут доступны паломникам с 14-00 до 21-00, в остальные дни — с 8 утра и до 9 вечера. На пути очереди будет три пропускных пункта, организуют питание. При этом организаторы мероприятия рекомендуют паломникам не пользоваться личным транспортом и запастись водой.

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Сегодня в честь перенесения мощей Святителя в Бари и в честь их нынешнего перенесения в Москву Патриарх Кирилл отслужил утреннюю Литургию в Храме Христа Спасителя. Она прошла при огромном скоплении народа. Судя по всему, к святыне придут поклониться не только православные, но и католики, для которых Николай Чудотворец также является весьма почитаемым святым.

Договоренность о том, что мощи приедут в Россию, была достигнута между Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Папой Римским Франциском в прошлом году во время их встречи на Кубе. Ранее, в 2012 году в Россию приезжала лишь малая частица мощей, изъятая из берцовой кости Святителя.

Нынешний приезд практически всех останков Святителя является действительно уникальным и в определенном роде исторически-справедливым. Николая Чудотворца, как и было сказано выше, на Руси стали почитать еще до Крещения, и вот, наконец, «главный русский святой» пришел в Россию.