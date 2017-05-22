Уничтоженные в Турции боевики ИГ готовили теракт на съезде правящей партии

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Анкара, 22 мая. Ликвидированные в Анкаре боевики «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) готовили теракт на съезде правящей партии справедливости и развития. Об этом заявил губернатор Анкары Эрджан Топаджа.

«Двое убитых террористов планировали нападение на съезде ПСР», — сказал он.

Накануне утром в рамках антитеррористической операции турецкая полиция штурмовала квартиру, в которой укрывались террористы. Злоумышленники открыли огонь по правоохранителям и были ликвидированы. В ходе обыска в квартире были изъяты гранаты, оружие и СВУ. Ранее в СМИ сообщалось, что террористов полицейским «сдал» боевик, ранее задержанный в Стамбуле.

* Организация запрещена на территории РФ.