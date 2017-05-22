Эксперты нашли секретный способ очистить память iPhone

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Нью-Йорк, 22 мая. В операционной версии iOS 10 присутствует уникальная возможность, которая помогает полностью «обнулить» память гаджета. Это особенно актуально для обладателей смартфон с небольшим объемом памяти.

Как отмечает ZDNet, в данном случае речь идет о функции под названием «Оптимизация хранилища», которая доступна в музыкальном разделе. По умолчанию данная опция неактивна, чтобы ее активизировать необходимо перейти в приложение «Настройки», а потом зайти в раздел «Музыка» и найти необходимый пункт.

После активации «Оптимизации хранилища» смартфон будет автоматически удалять все музыкальные треки, которые давно не проигрывались пользователем. Таким образом, гаджет освободит место в памяти.

Аналогичная функция присутствует в iOS 9, однако ей нельзя было управлять. Как отмечают эксперты, подобная возможность присутствует в приложении «Фото», передает New Inform.