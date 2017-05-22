Jeep отзовет в РФ почти 9 тыс. внедорожников Grand Cherokee

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Москва, 22 мая. Российский дилер Jeep — ООО «ЭфСиЭй РУС» — отзывает в России более 8 тысяч внедорожников Grand Cherokee, реализованных с сентября 2014 по апрель 2016 годов, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Причиной отзыва автомобилей стал электронный селектор автоматической коробки передач переключения (АКПП), который может приводить модель в движение, если его двигатель не выключен, а стоячий тормоз не включен, рычаг селектора коробки передач при этом не введен в положение Park до того, как сам водитель вышел из автомобиля.

Все указанные авто получат новое программное обеспечение, которое включает функцию Auto Park. Она не позволит водителю покинуть автомобиль без перевода рычага селектора АКПП в положение Park. В руководство по эксплуатации автомобиля также будет введена дополнительная страница с детальным описанием функции.

Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно.