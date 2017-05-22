Два десятка фанатов «Спартака» задержаны за погромы после игры с «Арсеналом»

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Тула, 22 мая. В результате массовых беспорядков, устроенных во время проведения матча 30-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком», были задержаны 25 человек. Все задержанные — болельщики «Спартака».

Как рассказал источник ФАН в МВД, серьезных нарушений порядка со стороны фанатов не было, поэтому никто из болельщиков не был арестован. На месте составили 25 протоколов об административном нарушении и фанатов отпустили домой.

Ранее сообщалось, что вчера в Туле во время проведения матча между тульским «Арсеналом» и новоиспеченным чемпионом России по футболу, на фанатских трибунах гостей начались массовые беспорядки.

«Спартак» проигрывал «Арсеналу» со счетом 0:3, когда болельщики красно-белых решили выразить свое недовольство сжиганием файеров и погромом кресел. Изначально была информация о пострадавших, однако позднее ее опровергли в МВД и в скорой помощи. Ущерб от погрома будет подсчитан в ближайшие дни.