«Сметливый» начал переход из Севастополя в Средиземное море

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Москва, 22 мая. Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» направился из Севастополя в Средиземное море, где присоединится к постоянному соединению ВМФ.

Сейчас в дальней морской зоне действуют до десяти боевых кораблей и судов обеспечения ЧФ, среди них и новейшие фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».

О плановом переходе «Сметливого» из Севастополя в Средиземноморье сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Он напомнил, что накануне корабль принял участие участие в противолодочных учениях и выполнил ракетную стрельбу зенитными ракетами по воздушной мишени. Ожидается, что к месту назначения «Сметливый» прибудет уже сегодня.



