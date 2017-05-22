Маккейн оскорбил Путина и Лаврова в прямом эфире

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Вашингтон, 22 мая. Сенатор-республиканец Джон Маккейн позволил себе оскорбительные слова в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова, назвав его «марионеткой бандита и убийцы». Об этом он заявил в прямом эфире телеканала Fox News Sunday.

Американский сенатор также заявил, что министру внешнеполитического ведомства РФ «нечего делать» в Белом доме. Об этом Маккейн заявил после встречи Лаврова с главой США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

«Маккейн назвал российского министра «марионеткой бандита и убийцы» и «пропагандистом и приспешником» Владимира Путина», — следует из сообщения.

Кроме того, 80-летний политик требует ввести новые антироссийские санкции по причине якобы «вмешательства России» в выборы в США, сообщает Царьград.