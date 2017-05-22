Москва считает меморандум о зонах деэскалации в Сирии действенным инструментом

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Москва, 22 мая. Москва не видит проблем в реализации меморандума о зонах деэскалации в Сирии, не считая позиции США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я не вижу проблем с реализацией меморандума, подписанного в Астане, если не считать несколько идеологизированной позиции наших американских коллег, у которых, я так понимаю, неприятие вызывает статус Ирана, как гаранта выполнения этого меморандума», — заявил Рябков журналистам.

По его словам, учитывая сложную обстановку в Сирии, возникают «накладки и шероховатости», однако это не означает, что документ необходимо пересмотреть. Наоборот — женевские переговоры по Сирии под руководством спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры подтверждают эффективность астанинского процесса и его результативность. Контакты будут продолжены на экспертном уровне.

«На экспертном уровне контакты будут продолжены, и, несомненно, мы видим в этом меморандуме действенный инструмент решения задачи стабилизации обстановки и укрепления режима прекращения боевых действий», — подчеркнул замглавы МИД.