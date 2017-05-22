Сирия: Минобороны РФ зафиксировало нарушения в Дамаске, Латакии и Хаме

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Москва, 22 мая. За последние сутки Россия зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Российской частью совместной российско-турецкой комиссии, которая занимается вопросами, связанными с фактами нарушения огня, за последние сутки было зафиксировано десять случаев стрельбы в провинциях: Дамаск (пять), Латакия (один), Хама (четыре). Турецкая часть представительства зафиксировала три нарушения в провинциях: Дамаск (один), Деръа (два).

Большая часть случаев стрельбы была произведена в районах, которые находятся под контролем запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»*.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел четыре гуманитарные акции в Алеппо — местному населению было доставлено 4,8 тонн питьевой воды. Всего гумпомощь получили более 1,5 тысячи человек. По линии ООН также была проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-эз-Зор были доставлены продукты питания, вес которых достигал 21 тонну.

* Организация запрещена на территории РФ.