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Россия
Самолеты ВКС РФ провели проверку Объединенной системы ПВО

Самолеты ВКС РФ провели проверку Объединенной системы ПВО

10:40  22 Мая 2017
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Самолеты ВКС РФ провели проверку Объединенной системы ПВО

Москва, 22 мая. Объединенная система ПВО СНГ доказала эффективность защиты воздушных границ стран содружества, заявил главком Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Бондарев по итогам очередных командно-штабных тренировок.  Всего за 22 года существования Объединённой системы ПВО было проведено 25 таких мероприятий, а также более 10 совместных учений с боевой стрельбой.

Бондарев пояснил, что в ходе тренировок и учений проходят проверку дежурные силы по противовоздушной обороне, участники отрабатывают действия при обнаружении самолетов-нарушителей госграницы, а также учатся помогать экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

В тренировках участвуют истребители Су-27, Миг-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, самолеты дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8. Кроме того, задействованы авиационные комплексы радиолокационного дозора и наблюдения А-50, а также подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск, уточнил главком ВКС РФ в интервью газете «Красная звезда».
 

Ярослава Замысловатова
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