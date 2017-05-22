Экс-глава Роснано Меламед отправлен под домашний арест

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Москва, 22 мая. Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу Роснано Леонида Меламеда. Также суд отказался возвращать дело Меламеда в прокуратуру.

Прокурор просил арестовать экс-главу Роснано на полгода. Его, а также заместителя Меламеда Андрея Малышева и финансового директора Роснано Святослава Понурова обвиняют в растрате 220 млн рублей.

«Суд считает, что достаточной мерой пресечения для Меламеда и Понурова является домашний арест. Избрать в отношении обвиняемых Меламеда и Понурова меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца», — цитирует решение судьи «Интерфакс».